Anzio, agguato in piena sera: spari contro un’abitazione

Paura e incredulità ad Anzio. Erano da poco passate le 20 di ieri, martedì 30 dicembre, quando in via Jenne un’abitazione è finita nel mirino di un agguato armato, dai contorni ancora tutti da chiarire.

Ignoti hanno aperto il fuoco contro la casa, esplodendo diversi colpi di pistola che hanno raggiunto in pieno una delle finestre.

Un attacco rapido, violento, che ha seminato il panico nel quartiere e lasciato dietro di sé vetri infranti e molte domande.

Il ferimento e i soccorsi

All’interno dell’abitazione si trovava un uomo di 46 anni, un cittadino italiano incensurato. Sebbene i proiettili non lo abbiano colpito direttamente, l’esplosione del vetro della finestra raggiunta dai colpi ha investito l’uomo con una pioggia di frammenti.

Immediata la chiamata al 112: il 46enne è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza agli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno.

Fortunatamente, le ferite riportate sono state giudicate lievi dai sanitari: dopo le cure del caso, l’uomo è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni.

Indagini a tutto campo

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Anzio-Nettuno e la Polizia Scientifica per i rilievi di rito. Al momento non si esclude alcuna pista.

