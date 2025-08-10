Anzio, brucia un fabbricato abbandonato: evacuato supermercato, una persona intossicata

Pomeriggio di paura ad Anzio, dove un violento incendio è divampato all’interno di un fabbricato in cemento abbandonato e colmo di rifiuti.

Le fiamme sono partite intorno alle 16:40 di domenica 10 agosto, in via Giovanni Verga, all’incrocio con via delle Cinque Miglia, e hanno coinvolto anche un container per il recupero del cartone e la vegetazione circostante.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco 23/A, 15/A e l’autobotte 32/A, impegnate sia all’interno che all’esterno della struttura per arginare il rogo.

Il fumo denso sprigionato dall’incendio ha costretto all’evacuazione del supermercato Iperbon Crai situato nelle immediate vicinanze.

Il 118 è intervenuto per soccorrere una persona rimasta intossicata. Alle 18:45 le operazioni di spegnimento erano ancora in corso, con la presenza sul posto anche delle forze dell’ordine per gestire sicurezza e viabilità.

