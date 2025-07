Anzio, due bambini aggrediti da un rottweiler: elitrasportati in ospedale

Momenti di grande paura nella mattinata di oggi a Lavinio Lido di Enea, nel comune di Anzio, dove due fratelli di 8 e 10 anni sono stati aggrediti da un rottweiler, di proprietà della nonna presso cui erano temporaneamente affidati.

Secondo una prima ricostruzione, il cane avrebbe scavalcato una recinzione interna al giardino prima di scagliarsi contro i due bambini.

Subito allertati i soccorsi: il personale del 118 è intervenuto prontamente, richiedendo l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato entrambi i minori in codice rosso all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Fortunatamente, secondo quanto riferito dai sanitari, le condizioni dei due piccoli non sarebbero critiche, pur restando sotto stretta osservazione medica.

Il cane è stato prelevato dal servizio veterinario della ASL Roma 6 per essere sottoposto agli accertamenti del caso.

I Carabinieri della Stazione di Lavinio sono intervenuti sul posto e hanno informato la Procura di Velletri, che seguirà l’evolversi delle indagini per chiarire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.