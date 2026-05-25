Anzio e Nettuno, maxi-truffa sulle vacanze fantasma: 17 misure cautelari della Guardia di Finanza

Un’imponente architettura finanziaria illecita radicata sul litorale romano, capace di drenare centinaia di migliaia di euro dai conti di ignari cittadini e turisti attraverso il web.

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 17 persone.

I soggetti sono indagati, a vario titolo, per associazione a delinquere, utilizzo di carte di credito clonate, truffa aggravata e autoriciclaggio.

Il provvedimento, emesso dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Velletri, ha visto l’applicazione di tre custodie cautelari in carcere (per due italiani e un bielorusso), due arresti domiciliari (a carico di un italiano e un polacco), sei obblighi di dimora nei comuni di residenza e sei obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria.

Contestualmente agli arresti, i militari hanno setacciato le abitazioni degli indagati con una serie di perquisizioni domiciliari.

Un business da 1.600 truffe che ha piegato il turismo

Le complesse indagini, condotte sul campo dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Nettuno, hanno permesso di mappare le attività di un sodalizio criminale estremamente dinamico che, nel triennio compreso tra il 2022 e il 2025, ha messo a segno oltre 1.600 truffe ai danni di utenti italiani e stranieri.

Il giro d’affari complessivo accertato si aggira attorno ai 575mila euro.

L’impatto del raggiro ha travalicato il danno economico ai singoli consumatori, andando a minare la fiducia generale nei sistemi di transazione online e alterando profondamente le regole della concorrenza nel mercato turistico locale.

Le inserzioni fraudolente hanno infatti penalizzato duramente il comparto dell’ospitalità regolare, danneggiando gli operatori alberghieri ed extralberghieri che operano nel rispetto delle normative vigenti.

Il doppio binario del raggiro: Pos fantasma e annunci social

L’organizzazione criminale muoveva i propri capitali illeciti attraverso due sofisticati canali operativi.

Il primo consisteva nello svuotamento sistematico di carte di credito clonate: la banda utilizzava 43 apparati Pos formalmente intestati a 29 strutture ricettive e case vacanze totalmente inesistenti, simulando transazioni commerciali e pagamenti di soggiorni mai avvenuti per incassare le relative somme.

Il secondo filone era invece rivolto direttamente al mercato dei privati: i membri del sodalizio pubblicavano sui principali canali social inserzioni ingannevoli per la locazione di immobili estivi situati nelle località balneari.

Moltissimi utenti, attirati dalle tariffe concorrenziali, procedevano al pagamento di caparre e saldi tramite bonifici bancari o ricariche di carte prepagate, scoprendo soltanto all’arrivo sul posto l’inesistenza della struttura.

I flussi finanziari accumulati venivano successivamente ripuliti grazie a una fitta rete di schermatura composta da 15 prestanome, i quali avevano messo a disposizione dell’organizzazione ben 38 conti correnti.

Una volta depositati, i fondi venivano convertiti in denaro contante attraverso prelievi frazionati e reimmessi nel circuito economico legale attraverso l’acquisto di automobili, gioielli e beni di lusso, gran parte dei quali trasferiti o reinvestiti all’estero per farne perdere definitivamente le tracce.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza