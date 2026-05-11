Anzio e Nettuno, pugno duro contro il degrado: controlli a tappeto sulla prostituzione

Controlli straordinari per tutto il weekend sul litorale sud della Capitale, dove i Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno intensificato la presenza tra le strade di Anzio e Nettuno con un’operazione mirata al contrasto della prostituzione, dello spaccio e delle principali forme di degrado urbano.

L’attività, concentrata soprattutto nelle aree considerate più sensibili del territorio, si inserisce nel quadro delle nuove ordinanze comunali adottate per rafforzare sicurezza e decoro lungo il litorale, in vista anche dell’aumento delle presenze legate alla stagione estiva.

Nel corso dei controlli, i militari dell’Arma hanno identificato complessivamente 82 persone e sottoposto a verifica 37 veicoli.

Particolare attenzione è stata dedicata al fenomeno della prostituzione su strada, con sanzioni elevate nei confronti di otto persone, tra clienti e sex worker, per un totale di circa mille euro di multe.

L’operazione ha però consentito anche di intercettare episodi legati agli stupefacenti. Un 25enne senza fissa dimora è stato denunciato dopo essere stato sorpreso, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, subito dopo una cessione di droga.

Durante la successiva perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di circa 810 euro in contanti, considerati dagli investigatori possibile provento dell’attività di spaccio, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Cinque persone sono state invece segnalate alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. Nel corso dei controlli i militari hanno sequestrato diverse quantità di droga, tra cui crack, hashish e circa 40 grammi di bulbi di papavero essiccati.

Parallelamente, i carabinieri hanno intensificato anche le verifiche sulla sicurezza stradale. Il bilancio finale parla di 16 contravvenzioni elevate per violazioni al Codice della Strada, con sanzioni complessive superiori ai 21mila euro.

Tra gli episodi più significativi, quello che ha coinvolto un 22enne residente ad Anzio, fermato mentre guidava l’auto di un familiare senza aver mai conseguito la patente. Per il giovane è scattata la denuncia in stato di libertà, trattandosi — secondo quanto accertato — di una recidiva nell’arco degli ultimi due anni.

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