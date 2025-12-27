Anzio, follia in piena notte: gara di velocità tra le strade del centro

Le strade del centro trasformate in una pista da corsa, nel pieno della notte, con le auto cariche di giovanissimi.

È il bilancio di una nottata di follia ad Anzio, dove i Carabinieri della Stazione locale e gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato hanno intercettato e bloccato due auto impegnate in una pericolosa gara di velocità.

Il sorpasso “stridente” davanti alle divise

Tutto è iniziato alle prime luci dell’alba in via Claudio Paolini. Due vetture, provenienti da via 22 Gennaio, hanno svoltato bruscamente verso Piazza Cesare Battisti facendo stridere gli pneumatici e lanciandosi in una sfida di sorpassi a velocità sostenuta. Una scena avvenuta proprio sotto gli occhi delle pattuglie di Carabinieri e Polizia che transitavano in zona.

È scattato immediatamente l’inseguimento: sirene e lampeggianti accesi per fermare i due conducenti, rispettivamente di 19 e 18 anni, che però non hanno accostato subito.

Al contrario, hanno continuato la loro corsa a “zig-zag” nel cuore della città, tra accelerate improvvise e frenate brusche nel tentativo di ostacolarsi a vicenda.

Undici a bordo: coinvolti anche dei minorenni

La corsa è terminata dopo meno di un chilometro in via Nazario Sauro, dove le forze dell’ordine sono riuscite a sbarrare la strada ai veicoli senza che nessuno rimanesse ferito.

La sorpresa maggiore per gli agenti è arrivata al momento del controllo: all’interno delle due auto vi erano complessivamente 11 ragazzi, tutti giovanissimi.

Tra i passeggeri sono stati identificati anche due minorenni, per i quali è scattata la procedura di riaffidamento ai genitori.

Durante le perquisizioni, la situazione si è aggravata per due dei passeggeri: i giovani sono stati trovati in possesso di alcune dosi di sostanze non consentite, detenute per uso personale, e sono stati segnalati alla Prefettura.

Pugno duro: auto sequestrate e patenti ritirate

Le conseguenze per i due giovanissimi “piloti” sono pesanti. Entrambi sono stati deferiti per la violazione del Codice della Strada in merito al divieto di gareggiare in velocità.

Le pattuglie hanno proceduto al sequestro amministrativo delle due autovetture ai fini della confisca e al ritiro immediato delle patenti di guida per la successiva sospensione.

