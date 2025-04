Anzio, fuga e inseguimento: due arresti per droga e porto abusivo di armi

Un’auto che sterza bruscamente alla vista di una pattuglia, un inseguimento di quattro chilometri, e infine l’arresto di due uomini, con uno dei tre fuggitivi ancora in fuga.

È quanto accaduto ad Anzio, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato due cittadini di origine marocchina, di 41 e 32 anni, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi.

Tutto è cominciato nel corso di un ordinario servizio di pattugliamento. I militari hanno notato un’autovettura sospetta con tre persone a bordo che, non appena incrociata la gazzella, ha tentato una manovra improvvisa per eludere il controllo.

Intimato l’alt, l’auto ha invece accelerato, dando il via a una fuga ad alta velocità per le strade della zona, durata circa quattro chilometri.

L’inseguimento si è concluso poco dopo, quando i Carabinieri sono riusciti a bloccare il mezzo. Uno dei tre occupanti è però riuscito a dileguarsi a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Gli altri due sono stati immobilizzati sul posto e sottoposti a perquisizione.

All’interno del veicolo, i militari hanno trovato oltre 400 grammi di hashish, un coltello a serramanico con una lama di 14 centimetri e una serie di attrezzi, tra cui un frullino e trapani avvitatori, elementi che fanno ipotizzare possibili collegamenti anche con reati predatori.

I due uomini sono stati arrestati e condotti davanti al giudice del Tribunale, che ha convalidato il fermo. Proseguono ora le indagini per risalire all’identità del terzo uomo riuscito a scappare.

