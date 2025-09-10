Anzio, inseguimento da film: spara un colpo in aria per sfuggire alla polizia

Attimi di tensione ad Anzio nella tarda mattinata di martedì 9 settembre, quando un uomo in fuga ha esploso un colpo di pistola in aria per seminare la polizia.

A bordo di un’Audi risultata rubata, non si è fermato all’alt degli agenti e ha innescato un inseguimento ad alta velocità lungo le strade della città.

Secondo quanto ricostruito, la vettura era già sotto osservazione dei carabinieri. All’altezza di via Pantanelle l’auto si è imbattuta in una pattuglia della polizia: all’ordine di fermarsi, il conducente ha risposto premendo sull’acceleratore.

Lo “scatto” è stato talmente violento da sfiorare gli agenti e colpire con il paraurti l’auto di servizio, prima di lanciarsi in fuga.

Ne è nato un inseguimento che ha attraversato diversi quartieri, passando per via del Cinema e via dell’Armellino, fino a via Pasaniello.

Qui, l’uomo ha improvvisato la sua ultima mossa: ha abbandonato la macchina, ha scavalcato una recinzione e si è dato alla fuga nei campi circostanti. Per guadagnare tempo ha sparato un colpo in aria, seminando ulteriore panico, e poi è riuscito a far perdere le proprie tracce.

La caccia all’uomo è ancora in corso: gli investigatori stanno setacciando la zona per risalire all’identità del fuggitivo.

