Anzio: scopre che la sua ex è incinta, prima la picchia poi la minaccia di morte

Ad Anzio una gravidanza ha acceso la miccia di una nuova aggressione. I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un uomo di 31 anni, gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della ex convivente di 26 anni.

L’intervento è scattato dopo una segnalazione per lite in famiglia. Sul posto i militari hanno trovato la giovane donna visibilmente scossa, vittima di un’aggressione fisica accompagnata da minacce di morte.

Dai racconti raccolti, è emerso un quadro di violenze e intimidazioni reiterate nel tempo, alcune già oggetto di precedenti interventi delle forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito, l’episodio odierno sarebbe scaturito dopo che l’ex compagno aveva scoperto la gravidanza della donna, frutto di una nuova relazione.

La vittima è stata immediatamente soccorsa dal 118 e trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Anzio-Nettuno, dove le sono stati assegnati 15 giorni di prognosi.

L’uomo, condotto nelle camere di sicurezza della Stazione di Anzio, attende ora il rito direttissimo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

