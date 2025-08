Anzio, tenta di attivare una PostePay con un documento falso: arrestato 66enne

Una mattina come tante, un’operazione apparentemente semplice allo sportello di un ufficio postale. Ma a insospettire la direttrice è stata proprio quella carta d’identità che qualcosa, nella plastica o nel volto stampato, sembrava non tornare. È bastato un attimo per capire che poteva esserci dell’altro. E così è scattata la chiamata al 112.

I Carabinieri della Stazione di Lavinio sono intervenuti in pochi minuti presso l’ufficio postale di Anzio, dove un uomo di 66 anni – già noto alle forze dell’ordine – stava tentando di attivare una carta PostePay esibendo un documento falso.

L’intervento grazie alla segnalazione della direttrice

L’allerta è partita proprio dalla responsabile dell’istituto postale, che, accortasi delle anomalie nel documento presentato, non ha esitato a contattare i militari. Un gesto rapido e determinante, che ha permesso di evitare un possibile raggiro e portare alla luce ben altro.

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno verificato l’effettiva falsità della carta d’identità, intestata a un’altra persona. Un falso ben confezionato, ma che non è riuscito a ingannare l’occhio attento della direttrice.

Arresto convalidato dal GIP

L’uomo è stato immediatamente arrestato in flagranza di reato, gravemente indiziato per possesso e utilizzo di documenti falsi. Secondo quanto accertato dagli investigatori, non era la prima volta che il 66enne veniva coinvolto in reati simili.

Dopo le formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. Il Giudice per le indagini preliminari, concordando con l’operato dei Carabinieri, ha convalidato l’arresto.

