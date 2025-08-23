Anzio, turista stroncato da un malore in mare: inutili i soccorsi sulla spiaggia libera

Una giornata di vacanza si è trasformata in tragedia ad Anzio, nel tardo pomeriggio di venerdì 22 agosto. Un turista romano di 53 anni ha perso la vita dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre faceva il bagno nella spiaggia libera del litorale.

Secondo quanto raccontato dai presenti, l’uomo era entrato in acqua poco dopo le 19, quando all’improvviso avrebbe avvertito un forte dolore al petto. Con le ultime forze è riuscito a chiedere aiuto, attirando l’attenzione del bagnino in servizio.

Il soccorritore non ha esitato: si è tuffato immediatamente e lo ha riportato a riva, iniziando le manovre di rianimazione.

Attimi drammatici, con la spiaggia che si è ammutolita mentre il personale del 118, giunto anche con un’eliambulanza atterrata sulla scogliera artificiale, tentava disperatamente di strapparlo alla morte.

I tentativi sono andati avanti per oltre un’ora, ma ogni sforzo si è rivelato vano. Il medico legale non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri, per i rilievi di rito.

Il magistrato non ha disposto l’autopsia: la salma sarà restituita ai familiari nelle prossime ore.

