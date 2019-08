Aperta Bookstorie, una libreria indipendente a Montesacro

Da pochi giorni è presente a Roma nel quartiere Montesacro, in via Valsassina 15, una nuova libreria indipendente. Si chiama Bookstorie, libri, incontri, racconti e nasce dalla collaborazione di quattro amiche.

Aprire una libreria è una sfida e un sogno. Le libraie Carla, Chiara, Ornella e Francesca cosi si raccontano:

“– Abbiamo trovato il locale!

Possiamo dire che tutto è iniziato così? Abbiamo scelto Montesacro perché cercavamo un quartiere vivace. È un quartiere vivo, una bella realtà che ci ha molto colpite. Abbiamo avuto la fortuna di trovare un bel locale ampio e luminoso a pochi passi dal parco dell’Aniene, l’accoglienza dei negozianti, degli abitanti, di tutti è stato il migliore benvenuto che potessimo desiderare.

“Prima di essere libraie, siamo quattro lettrici unite dalla passione per i libri, i nostri interessi spaziano dal noir alla letteratura americana, dalla saggistica alla letteratura sudamericana.

Abbiamo voluto riempire gli scaffali della libreria con titoli estratti dai cataloghi di case editrici anche meno conosciute, ma di grande qualità, sperando che le nostre scelte diventino quelle dei lettori. Tra gli altri, abbiamo puntato su editori del panorama romano e laziale, che con i loro titoli stimolano il nostro interesse, e ci consentono di avere una selezione meno convenzionale ma molto accattivante. Non perdiamo di vista i titoli più significativi nella classifica delle vendite e, per offrire un servizio il più completo possibile, siamo in contatto con i maggiori distributori per rispondere a tutte le richieste.

“Ci piacerebbe diventare un punto di incontro e di scambio per gli abitanti del quartiere: resteremo aperti anche in agosto e, al rientro delle vacanze, offriremo un calendario di presentazioni, laboratori e corsi. Abbiamo infatti creato uno spazio ampio e, speriamo, accogliente per tutte le età, con un occhio di riguardo per alimentare la fantasia e il piacere alla lettura dei più piccoli.

“Vi aspettiamo in libreria, potete seguirci o contattarci alla nostra pagina Bookstorie – libri, incontri, racconti @BookstorieRoma”

Auguri dalla nostra redazione!

Bookstorie

Via Valsassina 15

tel 0689235873