Aperto lo svincolo sulla Tiburtina altezza San Basilio

L’11 febbraio 2019 è stato riaperto lo svincolo che da via del Casale di San Basilio immette su via Tiburtina direzione centro.

“I lavori per l’allargamento di Via Tiburtina proseguono e si vedono i primi risultati. Uno di questi – commenta la sindaca Virginia Raggi – è la riapertura dello svincolo di via del Casale di San Basilio: un intervento molto atteso dai cittadini e dai residenti di San Basilio che non saranno più costretti a inutili deviazioni e guadagneranno tempo prezioso.

Abbiamo chiesto di dare priorità all’apertura di questa rampa che facilita l’immissione sulla Tiburtina per chi si reca in direzione del centro della città, rendendo il traffico più fluido. È stata inoltre ripristinata la segnaletica orizzontale ed eseguita una pulizia dell’area”.

“Si tratta di un traguardo importante, ma è solo uno dei tanti che dovrà condurci a terminare l’intero cantiere su via Tiburtina: un’opera molto complessa, che al nostro arrivo era bloccata e che siamo riusciti a recuperare tra mille difficoltà. Ad Aprile abbiamo siglato un accordo che ha messo fine a un contenzioso durato molti anni e i lavori sono ripartiti.

Ora andiamo avanti – ha concluso la Raggi – per potenziare una delle principali arterie della città e renderla pienamente percorribile da parte dei cittadini”.

Via della Pergola

Sempre a San Basilio l’11 febbraio erano in corso le operazioni di manutenzione del manto stradale di via Pergola.

“I lavori si inseriscono nel più ampio progetto di messa in sicurezza di via Fabriano e via Pergola, in corrispondenza della scuola Gandhi e del centro anziani, attraverso l’ampliamento e la manutenzione dei marciapiedi e il rifacimento del manto stradale” informa il consigliere Federico Giacomozzi.