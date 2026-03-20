Aperto “Tulipark”, caleidoscopio multicolore a Villa De Sanctis

Da oggi 20 marzo 2026 è aperto “Tulipark”, caleidoscopio fantastico, in un’esplosione primaverile allietata da 450 mila tulipani di tanti colori nell’area verde presso il parco archeologico

C’è già la fila per inaugurare la nona edizione della rassegna floreale in via dei Gordiani, 73, a Villa De Sanctis, nei pressi dell’area archeologica del mausoleo di S. Elena, delle catacombe dei SS. Pietro e Marcellino.

L’occhio e la mente si illuminano di colori e di luce: 450 mila bulbi olandesi, già fioriti e in fioriti nella grande distesa verde del parco archeologico, abbagliano la vista della natura che esplode nella sua forza creatrice della primavera. Un vero caleidoscopio naturale.

L’area che ospita Tulipark, che è privata, è stata affittata dai fratelli Votadoro, tre imprenditori siciliani che da nove anni (la prima edizione è stata a Prima Porta, le successive otto sempre a Villa De Sanctis), valorizzano il patrimonio floreale olandese, conosciuto in tutto il mondo. I Centri Tulipark sono anche in altre parti d’Italia (due in Sicilia, uno a Bologna, uno a Bari)

Col Patrocinio di Roma Capitale, l’evento si svolgerà dal 20 marzo 2026 fino al giorno 18 aprile (se la fioritura lo permetterà) e dalle ore 9 alle ore 18 si può godere lo spettacolo.

Quest’anno c’è una bella novità: nell’area ristoro, con bar e tavola calda di prodotti olandesi si entra gratuitamente: ci sono tavoli e panche per il pic-nic a misura di famiglie. Ad accogliere i visitatori c’è uno staff di giovani, che con la messa in opera di un gazebo darà informazioni e il materiale (un cesto) per raccogliere i tulipani scelti.

Si possono portare i cani, al guinzaglio e con il sacchetto per gli eventuali bisogni. Nell’area ci sono i WC chimici per gli umani uomo e donna.

L’ingresso al campo fiorito è a pagamento. Queste le tariffe:

3 tulipani, 9 euro; per disabili e ragazzi fino a 14 anni, 7 euro.

12 tulipani auto raccolti: 20 euro+gadget

Bimbi fino ad 1 metro di altezza: gratis

L’area è raggiungibile con i bus 412, 558, 544 (fermata Gordiani/Durante) e metro C Gardenie o Mirti

Info: www.tulipark.it E mail: info@tulipark.it – Tel. 0662206916

Un concorso fotografico

Riteniamo giusto, infine, pure pubblicizzare che c’è un bel concorso fotografico curato dalla pagina Facebook “Quartiere Villa De Sanctis”, per le più belle foto del “Tulipark VDS2026”. Sono previsti interessanti premi, ben otto, in collaborazione di alcuni esercizi commerciali del quartiere.

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