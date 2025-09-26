Apertura straordinaria della Biblioteca nazionale centrale di Roma domenica 28 settembre

La Biblioteca nazionale centrale di Roma comunica l’apertura straordinaria di domenica 28 settembre dalle ore 10 alle ore 18 in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025. Il ricco programma di eventi si ispira al tema italiano “Architetture: l’arte di costruire”.

In occasione dell’apertura straordinaria, la Biblioteca offre l’occasione di visitare il Museo permanente Spazi900 e la mostra temporanea “La Grande Avventura. Da Ulisse a Corto Maltese, in Viaggio con Hugo Pratt”, che saranno aperti con ingresso libero e gratuito. Inoltre, la nuova Sala di pubblica lettura è disponibile per tutti coloro che volessero studiare e la caffetteria è aperta con menù particolari e aperitivi.

Il Museo Spazi900, che quest’anno ha compiuto 10 anni, è il primo museo permanente dedicato alla letteratura italiana del Novecento in una biblioteca pubblica in Italia. Un’area espositiva formata da “La stanza di Elsa”, con gli arredi originari che componevano lo studio della Morante, dalla Sala Pasolini e dalle Gallerie degli scrittori – un percorso attraverso alcuni tra i più importanti protagonisti del secolo scorso.

La mostra “La Grande Avventura. Da Ulisse a Corto Maltese, in Viaggio con Hugo Pratt“, visitabile fino al 5 ottobre, è dedicata al grande maestro del fumetto internazionale, nel trentesimo anniversario della scomparsa. La mostra è organizzata nell’ambito del Festival della Letteratura di Viaggio con il sostegno del Ministero della Cultura e del Centro per il libro e la lettura.

Per la prima volta, una visita guidata dal titolo “La Biblioteca e la sua architettura: tra passato e progetti futuri” accompagnerà i visitatori alla scoperta della storia e dell’evoluzione architettonica. Un percorso dal passato al futuro per conoscere come l’architettura racconta l’identità del luogo. Sarà anche possibile partecipare a visite guidate per scoprire i tesori, i servizi, i giardini e le sale della Biblioteca, tra cui la Sala Italo Calvino e il museo della letteratura italiana Spazi900. Per i più piccoli sono organizzati due escape room e un laboratorio.

All’interno della Biblioteca, anche l’Istituto Centrale per il Catalogo Unico aderisce alle GEP 2025 con l’incontro “ICCU e la catalogazione. Architettura invisibile del sapere”.

Alle 16:30 anche la Biblioteca Medica Statale di Roma organizzerà la presentazione del volume “L’occhio delle pietre” di Antonio Facchiano presso la Biblioteca.

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il parcheggio della Biblioteca sarà ad accesso libero e gratuito per il pubblico.

Il programma delle visite guidate

A seguire, il programma completo delle visite guidate organizzate dalla Biblioteca nazionale centrale di Roma a prenotazione obbligatoria.

10:00 – 11:00 / 11:00 – 12:00

Visita guidata della Biblioteca

Visita guidata della BNCR: la storia, l’organizzazione e il funzionamento

11:30 – 13:00

I tesori della Sala Manoscritti

Visita alla Sala Manoscritti e Rari, che nei suoi depositi conserva le opere più antiche e preziose della Biblioteca

11:30 – 13:00 / 16:00 – 17:30

Escape room: Fuga dalla Biblioteca (dai 6 ai 10 anni)

“Nell’edificio della Biblioteca Nazionale alcuni bambini sono rimasti chiusi in una stanza segreta, dovranno uscire prima che il fantasma del bibliotecario li raggiunga”

12:00 – 13:00

Visita al Museo Spazi900

Visita guidata al percorso espositivo di Spazi900

15:30 – 17:00

La Biblioteca e la sua architettura: tra passato e progetti futuri

Visita guidata in cui si scoprirà la storia e l’evoluzione architettonica della Biblioteca

15:30 – 17:00

Giardino dei semplici – Laboratorio per bambini (dai 3 ai 6 anni)

Laboratorio esperienziale che coinvolgerà i più piccoli con esperienze sensoriali e giochi sulle piante nel suggestivo Giardino dei semplici della Biblioteca

16:00-17:00 / 17:00 – 18:00

Visita alla Sala Italo Calvino

Visita guidata allo spazio dedicato ad Italo Calvino, dove è ricostruito il salone-studio della sua abitazione romana di Campo Marzio

