Domenica 13 ottobre 2024 ore 9.00-19.00 in occasione della Domenica di Carta 2024 del Ministero della Cultura, nuova apertura straordinaria della Biblioteca nazionale di Roma.

Un ricco programma di visite guidate per conoscere e scoprire i tesori, i giardini e le sale della Biblioteca, tra cui la Sala Italo Calvino e il Museo della Letteratura italiana “Spazi900”, laboratori creativi per bambini (dai 4-6 anni ai 6-11 anni) e presentazioni di studi e volumi.

Per la prima volta, nel vero spirito della Domenica di Carta, la Biblioteca nazionale centrale di Roma apre al pubblico le porte dei depositi dei quotidiani. Durante la visita “Dalla carta al digitale: un percorso dai depositi dei quotidiani all’emeroteca digitale”, sarà possibile visitare i depositi dei giornali quotidiani della Biblioteca per proseguire poi nel laboratorio della Digital Library. È questa un’occasione unica per raccontarvi le attività di conservazione e digitalizzazione delle nostre collezioni di giornali quotidiani cartacei e microfilmati, fino alla loro pubblicazione sul portale dell’Emeroteca Digitale dove sono a disposizione di tutti.

In questa occasione, la Biblioteca sarà aperta al pubblico anche per la consultazione del proprio patrimonio e sarà possibile fare la tessera di iscrizione per i nuovi utenti oppure rinnovarla.

Vi aspettiamo per celebrare la Festa annuale delle biblioteche e trascorrere una domenica ‘di Carta’ speciale.

PROGRAMMA

10:00 – 11:30

VISITA GUIDATA DELLA BIBLIOTECA + MUSEO DELLA LETTERATURA ITALIANA SPAZI900

Visita guidata della Biblioteca nazionale centrale di Roma: la storia, l’organizzazione e il funzionamento; visita guidata del museo della letteratura italiana Spazi900 dedicato ai maggiori protagonisti del ‘900

10:00-12:00

LABORATORIO “STORIA DELLA SCRITTURA: DALLE TAVOLETTE DI CERA AL COMPUTER”

Breve visita alla Biblioteca nazionale centrale di Roma e laboratorio creativo per bambini dai 6 agli 11 anni (Attenzione alle macchie!).

11:00-12.30

LABORATORIO ESPERIENZIALE

Laboratorio esperienziale per bambini dai 4 ai 6 anni curato da RODA APS, che quotidianamente, con i suoi ragazzi, si prende cura dei giardini della Biblioteca nazionale centrale di Roma. Un incontro che coinvolgerà i più piccoli con esperienze sensoriali e giochi sulle piante. Il laboratorio si terrà all’aperto, nel “Giardino dei semplici” della biblioteca. In caso di condizioni meteo avverse, l’evento potrebbe essere annullato.

11:00 – 12:00

DALLA CARTA AL DIGITALE

L’incontro, durante il quale sarà possibile visitare i depositi dei giornali quotidiani della Biblioteca per proseguire poi nel laboratorio della Digital Library, sarà l’occasione per illustrare le attività di digitalizzazione delle nostre collezioni di giornali quotidiani cartacei e microfilmati e della loro pubblicazione sul portale dell’Emeroteca Digitale.

11:30 – 12:30

PRESENTAZIONE DEL CICLO “SEARCH’N’TALK #2”

Verso un “Museo orientale”: Tucci, Giuganino e la collezione dell’IsMEO : secondo appuntamento del ciclo “Search’n’Talk” organizzato da “Biblioteca IsIAO” – Sala delle collezioni africane e orientali. Giulia Pra Floriani (Heidelberg University) ripercorre la storia della collezione d’arte dell’IsMEO tra il 1936 e il 1957, in relazione a due figure chiave, lo storico delle religioni Giuseppe Tucci e il collezionista di arte cinese Alberto Giuganino. Segue una discussione con la già direttrice del Museo Nazionale d’Arte Orientale Donatella Mazzeo.

12:30 – 13:30

I TESORI DELLA SALA MANOSCRITTI

Visita della Sala Manoscritti e rari, che nei suoi depositi conserva le opere più antiche e preziose della Biblioteca. Per l’occasione saranno esposti e illustrati dai curatori alcuni volumi di particolare pregio tratti dai fondi manoscritti e dal fondo antico a stampa.

15:30-17:30

LABORATORIO “STORIA DELLA SCRITTURA: DALLE TAVOLETTE DI CERA AL COMPUTER”

Breve visita alla Biblioteca nazionale centrale di Roma e laboratorio creativo per bambini dai 6 agli 11 anni (Attenzione alle macchie!).

16:00 – 17:00

VISITA GUIDATA DELLA SALA ITALO CALVINO

Sarà possibile visitare lo spazio dedicato ad Italo Calvino, dove è ricostruito il salone-studio della sua abitazione romana di Campo Marzio.

16:00 – 17:00

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “NON SBAGLIO PIÙ”

Presentazione di “Non sbaglio più! – Il libro che risolve gli errori di italiano più frequenti. Dalla scuola primaria in poi.” Il testo sarà presentato al pubblico dall’autrice, la Maestra Federica. L’incontro sarà moderato dalla prof.ssa Lidia Calabrò, docente, formatrice e autrice, e dalla dott.ssa Maria Pia Nicoletta, pedagogista ed esperta di inclusione scolastica.

16:00-17:30

PRESENTAZIONE DEL VOLUME “VOCI E VOCALITÀ NELLA CULTURA OCCIDENTALE”

Presentazione, organizzata dall’Istituto di Bibliografia Musicale (Ibimus), del volume “Voci e vocalità nella cultura occidentale” a cura di Cristina Miatello e Valentina Confuorto. Al termine della presentazione, intervento musicale finale per voce di soprano e pianoforte (Giorgia Bruno, Soprano e Federico Mauro Marcucci, pianoforte).

