Appia Antica: “In stato di degrado si pensi alla sua salvaguardia”

“L’Appia Antica chiamata dai Romani “Regina Viarum”, ormai del suo regale passato conserva ben poco, a causa dell’incuria in cui versa per i mancati interventi di tutela da parte del Ministero dei Beni Culturali. Se pensiamo poi alla penosa riforma targata Bonisoli che prevedeva effetti devastanti sui piccoli musei accorpati ad altri, sull’abolizione dei consigli di amministrazione volti ad incidere sull’autonomia dei musei e sull’estensione dei poteri del segretario generale sul cui strapotere ci sono molte perplessità, il gioco è fatto.

“L’immenso patrimonio archeologico del Parco dell’Appia Antica era finito nel tritacarne delle competenze insieme al Museo Etrusco di Villa Giulia, di cui avevamo già denunciato la perdita di autonomia, e ormai da diversi mesi è privo di manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Il celebre basolato romano è saltato in più punti dell’Appia Antica e mai restaurato, per non parlare di alcuni monumenti di grande importanza storica come la Villa dei Quintili il più grande complesso residenziale del suburbio di Roma, che purtroppo sta vivendo in questo periodo un grande degrado con vegetazione infestante cresciuta a dismisura tra le fessurazioni dei resti archeologici che sta mettendo a rischio i mosaici qui presenti, a cui aggiungiamo la sporcizia e i rifiuti lasciati su diversi tratti della storica via e la presenza di persone che si prostituiscono. Uno scandalo a cui porre rimedio, per tutelare un bene unico al mondo”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea capitolina.