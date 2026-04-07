Appio-Latino, rapina un minorenne davanti alla metro: arrestato 21enne dopo un inseguimento

Erano da poco passate le 22:10 quando la serata di un diciassettenne romano si è trasformata in un incubo a pochi passi dalla fermata della metropolitana “Ponte Lungo”. In un quadrante solitamente molto frequentato, un giovane di 21 anni ha avvicinato il minore e, con toni pesantemente minacciosi, lo ha costretto a consegnare il proprio smartphone e il denaro che aveva in tasca.

Il blitz

La fuga del rapinatore è durata però soltanto pochi minuti. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, che stavano pattugliando la zona nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, sono stati allertati e si sono messi immediatamente sulle tracce del sospettato.

L’intercettazione è avvenuta in via Acqui, una delle traverse che tagliano via Appia Nuova. Alla vista delle “gazzelle” dell’Arma, il ventunenne ha tentato una mossa disperata: sbarazzarsi del telefono e dei soldi appena sottratti sperando di passare inosservato. Un tentativo maldestro che non ha ingannato i militari, i quali hanno bloccato il giovane e recuperato l’intera refurtiva.

L’arresto e il lieto fine

L’indiziato, un romano di 21 anni già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato identificato e condotto in caserma. Per lui l’accusa è di rapina aggravata.

Nonostante il forte spavento, il diciassettenne è rimasto fortunatamente illeso. Dopo le formalità di rito e la riconsegna degli oggetti rubati, il ragazzo è stato riaffidato ai genitori, mentre il suo aggressore resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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