Appio Tuscolano, si apre una piccola voragine: strada transennata e auto rimosse

Una spaccatura improvvisa nel terreno ha scosso la routine del quartiere Appio Tuscolano questa mattina, mercoledì 18 dicembre.

Una piccola ma profonda voragine si è aperta intorno alle ore 10:00, attirando l’attenzione dei residenti preoccupati.

L’episodio si è verificato all’altezza del civico 50 di Piazza Ragusa, vicino all’incrocio con via Mestre e via Verbania.

L’allarme è stato immediatamente lanciato dai cittadini, e sul posto sono accorse le pattuglie del VII Gruppo Appio della Polizia Locale di Roma Capitale per gestire la situazione.

Dopo un primo sopralluogo, gli agenti hanno delimitato l’area del cedimento con transenne e disposto la rimozione delle auto parcheggiate nelle vicinanze, garantendo la sicurezza e consentendo l’accesso ai tecnici del Municipio.

Le cause del cedimento stradale non sono ancora chiare, ma i tecnici sono al lavoro per verificare l’entità della voragine e capire se sia stata provocata da infiltrazioni sotterranee o da problemi alla rete idrica.

Preoccupazione tra i residenti

I cittadini della zona hanno espresso il loro disappunto, “È inaccettabile che le strade continuino a cedere senza che vengano presi provvedimenti duraturi”, ha dichiarato una residente di via Verbania.

