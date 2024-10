Approvata dall’Aula la delibera per realizzazione e gestione del punto verde qualità Arco di Travertino

«Dopo i continui rimpalli che finora ne avevano bloccato l’iter, la delibera per l’attuazione del parco di via Genzano e per la realizzazione e la gestione del punto verde qualità Arco di Travertino è stata finalmente approvata dall’aula Giulio Cesare.

Negli ultimi due anni ho lavorato molto in questa direzione, marcando stretto l’amministrazione capitolina e sollecitandola affinché si perfezionasse al più presto il procedimento di esproprio ex art. 42 bis, avviato nel 2015 e mai concluso, anche perché l’assenza di una risoluzione in tal senso privava i cittadini del quadrante Appio Latino del parco e dell’area cani di via Rocca di Papa.

Ieri, 22 ottobre 2024, il primo passo per risolvere il pasticcio che riguardava questo polmone verde è stato fatto e, grazie anche al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio e alla risoluzione del nodo legato all’individuazione delle particelle catastali che individuavano l’area, si potrà finalmente riacquisirla per poi restituirla alla cittadinanza. Io continuerò a vigilare anche in tal senso».

Così Flavia De Gregorio, capogruppo capitolino di Azione.

