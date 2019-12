Appuntamento Culturale dell’Associazione “La Farandola”

Torna per il tredicesimo anno consecutivo un grande appuntamento Culturale, la giusta sintesi di un altro anno di duro lavoro e non poteva che essere l’Associazione Culturale La Farandola a curare la Mostra in omaggio ai 100 anni della Fondazione di una Scuola che continua ad avere un forte impatto tra Arte e tendenze della stessa.

Nella società contemporanea la tecnologia s’insinua sempre di più nella quotidianità delle persone, sia nella sfera lavorativa che in quella personale; ma se da un lato semplifica la vita dall’altra influenza profondamente ogni suo settore, compresa la cultura e la percezione della realtà, e propone modelli e stili di vita che insistono sul desiderio di possedere, facendo spesso perdere il controllo dell’esistenza e dei reali bisogni.

Tuttavia anche l’arte si mette al servizio delle nuove tecnologie cercando di apportare un contributo creativo, fantasioso, mirando a mantenere presente e salda la sensibilità umana e cercando, tavolta, di prefissarsi quest’obiettivo quale compito sociale.

È anche questo lo scopo della BAUHAUS una scuola democratica fondata nel 1919 a Weimar in Germania dall’insigne architetto, designer e urbanista tedesco Walter Adolph Gropius; l’obiettivo immediato è la ricerca di una collaborazione, una sintesi tra arte e industria produttiva.

A oggi il movimento della BAUHAUS continua ad avere impatti molto forti sulle tendenze dell’arte, dell’architettura e del design, e i suoi due siti principali a Weimar e Dessau sono stati riconosciuti nel 1996 patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

Come si evince, l’argomento proposto in occasione della 13° Edizione del dicembre. Arte dall’Associazione Culturale La Farandola è interessante e contestualmente aperto alle varie interpretazioni soggettive.

Sarà allestito all’interno della galleria artistica un percorso storico-culturale inerente al tema affrontato attraverso una serie di pannelli con fotografie e immagini artistiche, il tutto supportato da proiezioni video.

La grande scuola del XX secolo: Bauhaus

Associazione Culturale “LA FARANDOLA” Roma, Via Pietro Romualdo Pirotta, 95

Esposizione: 13/19 dicembre 2019

INAUGURAZIONE: VENERDÌ 13 DICEMBRE 2019 – ORE 19.00

Orari: Tutti i giorni 16.00 – 19.00

Domenica 15 dicembre chiuso

Ingresso gratuito