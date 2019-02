Aprirà a fine maggio 2019 playground di via Falck a Tor Tre Teste

Il playground di via Falck a Tor Tre Teste, promesso per fine 2018 e di cui si erano perse le tracce, aprirà a fine maggio 2019.

La notizia è riportata oggi da Il Messaggero, come proveniente dal Dipartimento Ambiente di Roma Capitale e attendiamo conferma da parte del V municipio. Lo stesso giornale pubblica anche un cronoprogramma degli altri playground che devono essere realizzate dal Dipartimento Ambiente del Comune di Roma con il fondo “Sport e Periferie”.

Queste strutture polivalenti per lo sport (dal calcio al basket) sono già state aperte nel III, IV, VII e IX municipio ed oltre a quella di Tor Tre Teste sono in via di realizzazione a Colle Oppio (in ultimazione), all’interno del Villaggio Olimpico (tra fine giugno e inizio luglio) e nel VI municipio nel parco Due Torri a dicembre. Mentre nell’VIII municipio è data per imminente l’apertura della struttura nel parco Falcone e Borsellino. In estate sarà la volta del Parco di Valle Porcina nel X municipio e in autunno. Nell’XI municipio sarà costruito in via Adeodato Ressi a fine autunno. Nel XII municipio, il playground di viale dei Quattro Venti è praticamente pronto per essere inaugurato e quello nel parco di Valcannuta nel XIII municipio sta per essere consegnata l’area alla ditta che deve realizzarlo. Infine nel XV municipio in via Tieri l’apertura dello spazio polivalente è prevista per gli inizi di giugno.