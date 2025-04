Ardea, 62enne trascinata e ferita per una borsa: arrestato il rapinatore

Una passeggiata ordinaria, lungo le strade di Ardea, si è trasformata in un incubo per una donna di 62 anni residente ad Aprilia. In pieno giorno, mentre camminava tranquilla, è stata aggredita in modo brutale da un uomo a bordo di un’utilitaria.

Senza preavviso, lo sportello si è aperto, un braccio si è allungato fuori dal finestrino e con un gesto fulmineo le ha strappato la borsa, facendola rotolare sull’asfalto. Il colpo è stato rapido, ma la fuga dell’aggressore è durata poco.

La donna, soccorsa da alcuni passanti, è stata portata in ospedale dove i medici le hanno riscontrato contusioni e ferite con una prognosi di sette giorni.

Nonostante lo choc, ha fornito ai Carabinieri una descrizione precisa dell’auto e del suo aggressore.

Ed è stato proprio grazie a quelle informazioni che i militari della Tenenza di Ardea, in sinergia con i colleghi della Stazione di Marina Tor San Lorenzo, sono riusciti a stringere il cerchio in poche ore.

L’uomo, gravemente indiziato di rapina aggravata, è stato rintracciato nel pomeriggio stesso. Fermato e condotto in caserma, è stato sottoposto a fermo d’indiziato di delitto. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trasferito presso la casa circondariale di Velletri, in attesa delle decisioni del giudice.

L’episodio si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio messo in atto dai Carabinieri, volto a contrastare i reati predatori che colpiscono spesso le fasce più vulnerabili della popolazione

