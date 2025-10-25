Ardea, arrestato 43enne: in casa trovate 159 dosi di Suboxone e hashish

Nascondeva in casa un ingente quantitativo di farmaci a base di oppiacei e alcune dosi di hashish. Un uomo di 43 anni, residente ad Ardea, è stato arrestato dai Carabinieri della Tenenza locale nel corso di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno scoperto, all’interno di un armadio della camera da letto, 159 dosi di Suboxone — compresse e film sublinguali — un medicinale che contiene buprenorfina, principio attivo utilizzato nelle terapie di disintossicazione ma che, se assunto senza controllo medico, può produrre effetti simili a quelli degli oppiacei.

Il farmaco, infatti, era detenuto senza la prescrizione obbligatoria del SER.D. (Servizio per le Dipendenze).

Nello stesso intervento i Carabinieri hanno sequestrato anche 7 grammi di hashish e 1.300 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’uomo, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato condotto in caserma.

L’Autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione ai Carabinieri.

