Ardea, evade dai domiciliari e minaccia il vicino con una pistola: arrestato un 64enne

I Carabinieri della Tenenza di Ardea hanno arrestato un 64enne romano in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Roma. L’uomo è gravemente indiziato di aver minacciato il vicino di casa, un 55enne italiano, armato di pistola.

L’episodio è stato segnalato dalla Stazione Carabinieri di Marina Tor San Lorenzo, che aveva inizialmente denunciato l’uomo in stato di libertà per minacce aggravate.

Le indagini dei militari della Stazione di Marina Tor San Lorenzo e della Tenenza di Ardea hanno permesso di ritrovare, a seguito di una perquisizione domiciliare, una pistola scacciacani priva del tappo rosso, trasformando il gesto in un reato ancora più grave.

Si è inoltre accertato che l’uomo, già sottoposto a misure restrittive per reati legati agli stupefacenti, si era allontanato arbitrariamente dalla propria abitazione, configurando il reato di evasione.

Dopo l’arresto, il 64enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Velletri, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.