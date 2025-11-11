Ardea, fucile e munizioni nascoste tra le mura domestiche: 46enne nei guai

Un vero e proprio arsenale nascosto tra le mura di casa. È quanto hanno scoperto i Carabinieri durante una perquisizione domiciliare ad Ardea, dove un 46enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione illegale di armi e munizionamento.

L’operazione rientra in un servizio mirato alla repressione dei reati in materia di armi.

Nel corso del controllo, i militari hanno rinvenuto un fucile Bernardelli calibro 12, completo di 39 cartucce, una pistola a salve priva del tappo rosso e un caricatore calibro 9×21.

Tutto il materiale era detenuto senza alcuna autorizzazione.

Le armi e le munizioni sono state immediatamente sequestrate e sono in corso accertamenti per risalire al legittimo proprietario del fucile.

L’uomo, domiciliato ad Ardea, è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

