Ardea, picchiata dal compagno: trovata in strada in lacrime. Arrestato un uomo di 51 anni

Presa a calci e schiaffi dal compagno e trovata in strada in lacrime. È quanto accaduto ad Ardea, dove i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un uomo di 51 anni, accusato di aver aggredito la convivente al termine di una lite.

A lanciare l’allarme è stata la stessa vittima, una donna di 55 anni, che ha chiamato il 112 chiedendo aiuto dopo l’ennesimo episodio di violenza domestica.

Quando i militari sono arrivati sul posto, l’hanno trovata in evidente stato di agitazione, con il volto rigato dalle lacrime.

Agli uomini dell’Arma la donna ha raccontato di essere vittima, da oltre un anno, di minacce e percosse da parte del compagno, episodi che non aveva mai avuto il coraggio di denunciare fino a quel momento.

Sul posto è intervenuto anche il 118, che ha accompagnato la donna al pronto soccorso dell’ospedale di Aprilia. Dopo le cure, i medici le hanno diagnosticato sei giorni di prognosi.

I carabinieri, raccolta la testimonianza e riscontrati i segni dell’aggressione, hanno raggiunto l’uomo nella sua abitazione, dove lo hanno bloccato e condotto in caserma per gli accertamenti di rito.

Su disposizione della Procura della Repubblica, il 51enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Velletri, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

