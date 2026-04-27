Ardea, pistola con matricola abrasa in casa: arrestato 28enne

Un controllo mirato, partito da una segnalazione, ha portato all’arresto di un 28enne residente sul litorale romano, già noto alle forze dell’ordine.

I Carabinieri della Stazione di Marina di Tor San Lorenzo lo hanno fermato in flagranza con l’accusa di detenzione abusiva di arma da fuoco clandestina.

L’operazione è scattata nel pomeriggio, dopo una segnalazione giunta all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comando Generale dell’Arma. Da lì, l’avvio immediato degli accertamenti, sviluppati con il coordinamento della Compagnia di Anzio.

Nel corso della perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto una pistola calibro 8 marca Bruni, priva di munizioni e con la matricola abrasa, elemento che la rende a tutti gli effetti un’arma clandestina.

L’arma è stata sequestrata, mentre per il giovane sono scattate le manette.

Al termine delle formalità di rito, il 28enne è stato trasferito presso la casa circondariale di Carcere di Velletri, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari.

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