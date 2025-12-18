Ardea, pusher arrestato a Tor San Lorenzo: sequestrata cocaina pronta per lo spaccio

Momenti di tensione ad Ardea, in località Tor San Lorenzo, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio hanno arrestato un uomo di 53 anni, di origine straniera e senza fissa dimora, gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante un normale pattugliamento, i militari hanno notato il 53enne mentre cedeva un piccolo involucro a una donna del posto, già nota alle forze dell’ordine.

L’immediato intervento dei Carabinieri ha permesso di accertare che il pacchetto conteneva 1 grammo di cocaina, suddiviso in due dosi. La donna è stata sanzionata amministrativamente come assuntrice.

Le verifiche non si sono fermate: nei pressi del luogo dello spaccio sono stati trovati altri 5 grammi di cocaina, suddivisi in 15 dosi, probabilmente nascosti in precedenza dall’uomo.

La successiva perquisizione nella camera d’albergo utilizzata dal pusher ha portato al sequestro di un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento, elementi chiave per lo spaccio.

L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione di Anzio, in attesa del rito direttissimo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.