Ardea, sgomberato appartamento occupato da famiglia e due figli minori

Si erano impossessati abusivamente di una casa sul litorale, a Ardea. A scoprirli e sgomberarli sono stati i carabinieri della compagnia di Anzio e il personale della polizia locale di Ardea.

La famiglia, entrate senza permesso in quella casa nel Dicembre del 2023, era stata denunciata dalla polizia locale per abusivismo edilizio e invasione di edifici. Militari e agenti hanno identificato all’interno della struttura un nucleo familiare composta da un uomo 37enne e una donna 35enne, con i loro figli minori di 15 e 17 anni. In seguito del sequestro, l’immobile è stato sgomberato e gli occupanti hanno trovato una nuova sistemazione presso amici di famiglia.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati