Ardea, strano via vai da una casa a Tor San Lorenzo: blitz dei Carabinieri, arrestato pusher 34enne

Un insolito andirivieni di persone a qualsiasi ora del giorno e della notte, concentrato nei pressi di un’abitazione apparentemente tranquilla sul litorale romano, ha insospettito i residenti e attirato l’attenzione delle forze dell’ordine.

È finito così, in manette e con la pesante accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un trentaquattrenne residente ad Ardea, incastrato ieri dai Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo.

Il blitz è scattato nell’omonima località di Tor San Lorenzo, all’interno di un piano straordinario di controlli del territorio finalizzato al contrasto del mercato della droga nelle zone più calde della provincia sud di Roma.

I militari, appostati a breve distanza dall’immobile per monitorare i movimenti sospetti, hanno deciso di rompere gli indugi effettuando un’irruzione d’urgenza per una perquisizione domiciliare.

Il supermarket della droga in casa: tre sostanze diverse già pronte

Una volta all’interno dell’appartamento, i Carabinieri hanno avviato un’ispezione minuziosa di tutte le stanze, scoprendo che la casa era stata trasformata in una vera e propria base logistica per lo spaccio al dettaglio. I sospetti degli investigatori hanno trovato immediata conferma nel fusto dei sequestri.

Nello specifico, i militari dell’Arma hanno rinvenuto e tolto dal mercato:

61,5 grammi di hashish;

41 grammi di marijuana;

1,1 grammi di cocaina.

Tutta la sostanza stupefacente era stata meticolosamente già suddivisa in dosi pronte per essere cedute ai clienti della zona.

Insieme ai narcotici, gli operanti hanno individuato e sigillato un bilancino elettronico di precisione, vario materiale plastico utile al confezionamento dei pacchetti e la somma di 205 euro in contanti di vario taglio, ritenuta dai Carabinieri il provento diretto delle cessioni illecite consumate nelle ore precedenti al blitz.

Il trasferimento nelle celle di Anzio

Il trentaquattrenne è stato dichiarato in stato di arresto in flagranza di reato. Dopo le formalità di rito e il fotosegnalamento, l’uomo è stato scortato e trattenuto presso le camere di sicurezza della vicina Stazione dei Carabinieri di Anzio, dove rimarrà recluso a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa della celebrazione del rito direttissimo davanti al Tribunale competente.

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