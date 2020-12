Area tamponi Covid 19 in via Tiburtina

Comunichiamo ai nostri lettori che è operativo, in via Tiburtina, angolo via Bertarelli/via Portonaccio (accanto all’edicola), un gazebo “AREA TAMPONI COVID-19”, dove è possibile effettuare sia il tampone (costo euro 22,00), sia il test sierologico (costo euro 20,00).

L’iniziativa a cura delle farmacie Angelini.

I prelievi vengono effettuati, dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Bisogna prenotarsi prima presso la farmacia Angelini, sita in via Tiburtina 348-350, dove si dovrà effettuare anche il pagamento.

Non è richiesta la prescrizione del medico.

E’ necessario essere provvisti di mascherina FFP2 e della tessera sanitaria.

La risposta verrà consegnata dopo pochi minuti.

Nelle due foto: il gazebo all’opera questa mattina

Pericle Eolo Bellofatto