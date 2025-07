Armato di fucile rapina il supermercato all’alba: 70enne bloccato dopo poche ore

Attimi di terrore a Serpentara, dove all’alba di giovedì 3 luglio un uomo armato di fucile ha fatto irruzione in un supermercato minacciando i dipendenti e fuggendo con l’intero incasso. Ma la fuga non è durata a lungo: il presunto rapinatore è stato trovato poco dopo in un’area verde, a meno di 200 metri dal luogo del colpo.

Tutto è accaduto intorno alle 7:30 del mattino, in viale Lina Cavalieri, nel cuore del III Municipio. Il supermercato “Todis” era ancora chiuso al pubblico, ma all’interno c’erano già i dipendenti, impegnati nella preparazione dei pagamenti per i fornitori.

È stato in quel momento che un uomo, sui 70 anni, brizzolato, con barba, berretto, mascherina e un fucile a canne mozze, è entrato in azione.

Con tono deciso e un marcato accento romano, ha puntato l’arma contro i lavoratori e si è fatto consegnare l’incasso della giornata precedente: circa 7.000 euro. Poi, senza ferire nessuno, è fuggito a bordo di uno scooter guidato da un complice, dileguandosi nel traffico della mattina.

Ma la fuga è durata meno del previsto.

Gli agenti del commissariato Fidene, grazie alla collaborazione dei testimoni e ai primi indizi, hanno avviato subito le ricerche. Dopo poche ore, hanno notato un uomo sospetto in un’area verde in via Luigi Cimara, a ridosso di via Pian di Sco.

L’uomo, che non è riuscito a spiegare cosa ci facesse lì da solo, è stato identificato come un 70enne con precedenti per rapina. Poco distante, gli investigatori hanno trovato elementi che lo collegano direttamente al colpo.

Le indagini proseguono ora per identificare il complice in scooter, mentre il rapinatore è stato fermato e trasferito in caserma per gli accertamenti.

