Arrestato 20enne per atti persecutori: stalking online e minacce ai danni di una donna

Un giovane di 20 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato del Commissariato di Anzio-Nettuno, dopo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Velletri. L’accusa? Atti persecutori ai danni di una donna, vittima di un incubo di molestie e minacce.

Dal mese di giugno, il giovane non ha dato pace alla sua vittima, bombardandola con messaggi su una nota app di messaggistica e insistendo per incontri, anche a casa sua. Le richieste erano sempre più inquietanti, fino ad arrivare a insinuazioni di pagamento per un rapporto fisico.

Nonostante i continui rifiuti della donna, le minacce sono proseguite e l’uomo ha superato ogni limite: una volta si è arrampicato sul muro di cinta della casa della vittima per osservarla e inviarle foto a sfondo sessuale.

Solo dopo aver scoperto che dietro a quel contatto anonimo si nascondeva un ex compagno di classe, la donna ha vissuto in uno stato di allerta permanente, costretta a cambiare radicalmente le proprie abitudini quotidiane per proteggersi.

Gli agenti, dopo aver raccolto le dichiarazioni della vittima, hanno rintracciato il 20enne nella sua abitazione di Ardea. Ora, il giovane è agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, grazie all’ordinanza cautelare emessa dall’Autorità Giudiziaria di Velletri.

