Arrestato con un chilo di cocaina pura, era nascosta nel cruscotto della sua auto

Il fatto è avvenuto nella notte di ieri Lunedì 10 Giugno 2024 alle 2 circa, sulla via Borghesiana a Roma. Gli agenti della polizia stradale hanno intimato l’alt al conducente di una Renault, che si è fermato poco distante e poi si è allontanato a piedi sostenendo che l’auto non fosse sua. I poliziotti, sicuri di averlo visto al volante, lo hanno fermato e controllato.

Nel corso del controllo, hanno notato una leva che apriva un vano nascosto nel cruscotto, dove erano stipati 3 chili di cocaina purissima.

Il nascondiglio era stato realizzato con ingegno: l’airbag e le guarnizioni del cruscotto erano stati rimossi per fare spazio alla droga.

L’uomo un 35enne romano, che ha già precedenti per droga, è stato arrestato e la polizia ha aperto un’indagine per accertare se esistano altre auto modificate nello stesso modo per il trasporto di droga.

La zona dove è avvenuto l’arresto, inoltre, è già nota alle forze dell’ordine per precedenti sequestri di stupefacenti.

