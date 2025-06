Arrestato dopo due rapine in 60 minuti: con sé una pistola rubata e una sciabola

Una mattinata qualunque si è trasformata in un piccolo giallo di quartiere a via Torrevecchia, dove un uomo armato ha tentato di mettere a segno due rapine in meno di un’ora, a distanza di pochi civici l’una dall’altra.

A far scattare l’allarme non è stata una pattuglia in servizio, ma una guardia giurata fuori servizio, che in quel momento si trovava casualmente in fila alla cassa, testimone in prima persona di ciò che stava accadendo.

La segnalazione è arrivata anche grazie alla prontezza del proprietario di un supermercato, intervenuto per difendere la cassiera – sua moglie – da un’aggressione a scopo di rapina.

Dall’altra parte della barricata, un uomo di 62 anni, italiano, armato di una pistola Colt calibro .45, poi risultata rubata, e già protagonista pochi minuti prima di un altro colpo in una frutteria poco distante.

Secondo la ricostruzione degli agenti della sezione Volanti, l’uomo era entrato prima in una frutteria della zona minacciando un dipendente con l’arma e facendosi consegnare l’incasso.

Non soddisfatto del bottino, appena 110 euro, avrebbe deciso di tentare un secondo colpo a cento metri di distanza, ignaro del fatto che qualcuno stava già tenendo d’occhio i suoi movimenti.

La seconda rapina, però, non è andata come previsto. Quando ha puntato la pistola contro la cassiera del supermercato, è intervenuto il marito, affrontando il rapinatore nel tentativo di allontanarlo.

Ma il vero colpo di scena è stato l’intervento silenzioso ma efficace della guardia giurata, che senza farsi notare ha avvisato immediatamente la Polizia.

Nel giro di pochi minuti, gli agenti sono giunti sul posto e hanno raccolto le testimonianze dei presenti, ricostruendo la dinamica dei due tentativi di rapina.

Il sospetto è stato bloccato e perquisito: nel suo borsello è stato trovato il bottino del primo colpo, mentre l’arma usata – una pistola rubata – è stata recuperata e sequestrata.

Le sorprese, però, non erano finite: durante la perquisizione domiciliare, nella sua abitazione sono stati trovati anche una sciabola da 70 centimetri e una seconda pistola scacciacani, completa di caricatore e 26 cartucce inesplose.

Alla luce dei fatti, l’uomo è stato arrestato per tentata rapina aggravata e ricettazione, e denunciato per rapina e detenzione abusiva di armi.

L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria, mentre proseguono gli accertamenti sul suo passato e sull’origine delle armi.

