Arrestato il ladro che rubò un’auto e investì una donna al Laurentino 38

Aveva rubato un’auto a una romana in via Ignazio Silone, al Laurentino 38, approfittando del fatto che la donna l’aveva lasciata accesa con le chiavi inserite mentre andava a gettare la spazzatura.

Dopo il furto, il ladro aveva anche investito la donna, 62 anni, che fu poi trasportata all’ospedale San Giovanni Addolorata.

A distanza di un anno e mezzo, l’uomo è stato finalmente arrestato. I fatti risalgono a dicembre 2022. Sul posto intervennero i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma, che trovarono l’auto in fuga, poi rinvenuta abbandonata in via Francesco Lanza e sequestrata.

Le impronte digitali trovate sul veicolo, insieme alle immagini delle telecamere di sorveglianza, hanno permesso di identificare il responsabile.

L’indagato è stato riconosciuto anche dalla vittima. Su delega della procura di Roma, i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip, nei confronti di un 44enne romano, gravemente indiziato di rapina.

L’uomo, già detenuto per altri reati, è stato raggiunto presso il carcere di Regina Coeli, dove gli è stato notificato il nuovo provvedimento.

