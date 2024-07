Arrestato spacciatore minorenne, trovato in possesso di una pistola scaccia cani: il blitz dei Carabinieri

Un 15enne pusher è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della stazione di Roma Montespaccato durante un controllo di routine. Il giovane, notato per il suo atteggiamento sospetto, è stato trovato in possesso di una significativa quantità di droga e di una pistola scaccia cani.

L’intervento è avvenuto in via Piolti dei Bianchi, a due passi da via Boccea nella zona di Torrevecchia.

Una pattuglia dei Carabinieri, diretta verso un complesso residenziale per un controllo a persone sottoposte agli arresti domiciliari, ha notato il ragazzo seduto sulla scala antincendio di un condominio.

Il suo comportamento nervoso alla vista dei militari ha subito insospettito gli agenti, che hanno deciso di fermarlo per un controllo più approfondito.

L’identificazione ha portato al rinvenimento di 26 grammi di cocaina, 150 grammi di hashish e 190 grammi di marijuana. Il ragazzo aveva inoltre con sé un bilancino di precisione e una pistola scaccia cani priva di munizioni.

Alla luce di quanto scoperto, il 15enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione della Procura per i Minorenni, il giovane è stato accompagnato al centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli.

