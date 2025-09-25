“Arresti molto… molto domiciliari”: al Teatro Golden il caos di Sasà e la sua famiglia

Il Teatro Golden di Roma, sotto la direzione di Andrea Maia, apre una nuova stagione all’insegna del divertimento e delle emozioni.

Sul palco, a partire dal 2 ottobre 2025 fino al 12 ottobre, debutterà la commedia “Arresti molto… molto domiciliari”, scritta da Marina Pizzi e diretta da Toni Fornari, con un cast d’eccezione composto da Enzo Casertano, Beatrice Fazi, Alessandra Merico, Mara Liuzzi e Andrea Mautone.

La nuova produzione Goldenstar Am srl vanta il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Velletri e dell’Associazione “Tradizione & Innovazione Forense”, a sottolineare il tema centrale dello spettacolo: la giustizia, con le sue contraddizioni e le sue ironie. Una commedia che, tra una risata e l’altra, invita a riflettere sull’importanza di agire nella legalità, senza prendersi troppo sul serio.

Al centro della storia c’è Sasà Gargiulo, geometra del Comune e maratoneta per passione, la cui vita apparentemente ordinata viene sconvolta da un infausto avviso di garanzia.

Accusato di aver autorizzato la costruzione di un centro commerciale in zona sismica, Sasà viene costretto agli arresti domiciliari e deve affrontare giorni di convivenza forzata con la famiglia: sua moglie Nora, vegana crudista e maniacale del “decluttering”; sua figlia Paola, aspirante infermiera che lo trasforma in cavia dei suoi esperimenti; e Giuseppina, la suocera vivace e polemica, attenta più alla crema antirughe che alla pace familiare.

A complicare ulteriormente le giornate del povero Sasà interviene Antonio, un agente di Polizia ligio e inflessibile, trascinato suo malgrado nel vortice di equivoci e situazioni esilaranti.

Tra incomprensioni, colpi di scena e rivelazioni sorprendenti, la commedia intreccia momenti di grande comicità a sprazzi di sincera riflessione sulle dinamiche familiari e sulle piccole grandi sfide della vita.

Riuscirà Sasà a sopravvivere alla tempesta domestica senza perdere la pazienza? Tra gag irresistibili e situazioni rocambolesche, il pubblico sarà accompagnato fino a un finale sorprendente, dove la leggerezza della comicità illumina anche le vicende più complicate, ricordandoci che dalle difficoltà può nascere qualcosa di positivo.

Orari spettacoli

giovedì – venerdì ore 21.00

sabato ore 17.00 e 21.00

domenica ore 17.00.

Botteghino

indirizzo Via Taranto, 36 – Roma 00182 – telefono 06.70493826

