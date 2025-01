Arriva “Dogs & Museum Road Show”

I cani sono animali sociali e soffrono spesso l’ansia da separazione. Ci sono molti suggerimenti per scongiurarla, ma solitamente gli esseri umani che sono particolarmente legati evitano qualsiasi situazione che possa condurli lontano dal loro amore a 4 zampe, a meno che non siano costretti per motivi professionali o personali.

È anche per questo che in molti alla fine decidono di non andare a visitare musei, assistere a spettacoli o proiezioni cinematografiche. Nell’ottica di sostenere la cultura nasce il servizio “Dogs & Museum ”, ideato da bauadvisor.it (realtà unica in Italia) che già da tempo mette in campo il suo team di dog sitter per assistere i proprietari di cani che vogliano visitare musei, mostre, aree archeologiche e monumentali, teatri e cinema, in accordo con le principali realtà espositive nazionali, statali, private, fondazioni, enti locali, che dato il successo dell’iniziativa ha deciso di dare vita ad un tour.

Per il 2025/26, dal 12 gennaio 2025 al 5 aprile 2026, infatti per la prima volta in Italia il servizio “Dogs & Museum” di bauadvisor.it parte in tour riunendo ben 53 città, da Trento a Catania, e coinvolgendo 280 musei, monumenti e aree archeologiche grazie alla presenza di oltre 400 dog sitter, facilmente riconoscibili dal look brandizzato, che saranno posizionate direttamente davanti all’ingresso delle varie location e consentiranno al proprietario del cane di visitare tranquillamente la struttura o lo show mentre il loro cane sarà a passeggio nelle aree verdi, strade o piazze adiacente alla location individuata.

Con ogni Museo sarà attiva una convenzione che permetterà di prenotare contestualmente il biglietto d’ingresso e la/il dog sitter. Un progetto speciale che pone al centro anche un importante percorso educazionale. Nel corso del servizio, infatti, l’operatore Dog Sitter provvederà a soddisfare tutte le esigenze dei cani affidati, gestendo innanzitutto la tensione e lo stress dell’animale, mettendo le necessità del cane al primo posto, per far sì che sia felice e sereno durante tutto il tempo che il proprietario trascorrerà in sua assenza.

Lo farà giocare, passeggiare e rilassare e se ne prenderà cura per qualsiasi necessità. Ma soprattutto si occuperà di garantire l’idratazione del cane, la sua corretta alimentazione, la raccolta delle deiezioni solide e la pulizia immediata mediante lavaggio con acqua delle deiezioni liquide, offrendo così anche un esempio virtuoso circa il corretto modo di far convivere le necessità fisiologiche del cane con il rispetto del decoro e dell’igiene della città, nella consapevolezza che attenersi alle regole contribuisce a far superare ogni forma di intolleranza verso la presenza degli amici a quattro zampe nei centri urbani.

Un passo importante per una iniziativa unica in Italia a 2 e 4 zampe, che sarà possibile prenotare on line su www.bauadvisor.it o con app bauadvisor e nel giorno e all’ora desiderata davanti all’ingresso del Museo il proprietario del cane troverà ad attenderlo la dog sitter che ha prenotato. Per 15 mesi in tutte le tappe nelle 15 città in cui si svolgerà il tour di presentazione il servizio, grazie alla presenza di aziende leader come Wahl , Haqihana , Teknofarma , Editore Pizzardi – Amici Cucciolotti, sarà gratuito con 400 dog sitter impegnate sul campo.

Inoltre nei 15 appuntamenti speciali i partner del progetto distribuiranno a tutti i visitatori dei musei prodotti, gadget e suggerimenti preziosi. Tutte le tappe del “Dogs & Museum Road Show”e tutti i siti dei 280 Musei coinvolti saranno ospitati nel portale www.bauadvisor.it e app bauadvisor e sui social di bauadvisor .

Tutte le tappe:

12 Gennaio 2025: ROMA MUSEO DELL’ ARA PACIS – MAXXI – MUSEO NAZIONALE ETRUSCO – CASTEL SANT’ANGELO

2 Febbraio 2025 : VENEZIA – PALAZZO DUCALE – MUSEO CORRER – MUSEO CA’ REZZONICO – MUSEO CA PESARO -GUGGENHEIM COLLECTION

2 Marzo 2025: BOLOGNA – COLLEZIONI D’ARTE COMUNALI -MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO

6 Aprile 2025 : TORINO – MUSEI REALI

4 Maggio 2025: MILANO – PALAZZO REALE – MUSEO DIOCESANO – MUSEO FONDAZIONE LUIGI ROVATI

1 Giugno 2025: MANTOVA – PALAZZO DUCALE – PALAZZO TE –

6 Luglio 2025: PERUGIA – GALLERIA NAZIONALE DELL’UMBRIA

7 Settembre 2025: FIRENZE – PALAZZO VECCHIO – PALAZZO MEDICI RICCARDI – MUSEO FERRAGAMO – UFFIZI

5 Ottobre 2025: NAPOLI – GALLERIE D’ITALIA – MANN MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE

2 Novembre 2025: FERRARA – PALAZZO DEI DIAMANTI – CASTELLO ESTENSE

7 Dicembre 2025: GENOVA – ACQUARIO DI GENOVA – LANTERNA DI GENOVA – PALAZZO DUCALE – MUSEO DIOCESANO

4 Gennaio 2026: VERONA – MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE

1 Febbraio 2026: ROVERETO – TRENTO – MUSEO MART – MUSE

1 Marzo 2026: PIACENZA – MUSEI CIVICI DI PALAZZO FARNESE

5 Aprile 2026 : PARMA – COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA

