Arriva Zelensky: Roma si blinda, incontri con Meloni e Papa Francesco

La capitale si prepara a vivere giornate di massima allerta per la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, atteso oggi a Roma. Le misure di sicurezza sono imponenti, con interi quartieri di Roma Nord blindati e la viabilità fortemente condizionata.

Questa sera, intorno alle 20:00, Zelensky incontrerà la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una cornice riservata e altamente protetta a Villa Doria Pamphilj, precisamente nel Casino dell’Algardi.

Palazzo Chigi ha già confermato che non sono previste dichiarazioni alla stampa al termine del bilaterale, incentrato sulla guerra in Ucraina e sul sostegno decisivo di Stati Uniti e Unione Europea, che Zelensky spera possa condurre alla conclusione del conflitto entro il 2025.

Il leader ucraino, attualmente in Francia, atterrerà nel pomeriggio a Roma, dove soggiornerà presso l’Hotel Parco dei Principi, in via Frescobaldi, prima di recarsi all’incontro con Meloni.

L’intero quadrante di Roma Nord, sede dell’hotel, è sotto un controllo serrato, con numerose strade chiuse e divieti di sosta già in vigore da questa mattina e che proseguiranno fino al 12 ottobre.

Nelle zone limitrofe sono stati rimossi tutti i veicoli in sosta, incluse moto e biciclette, con esenzioni solo per veicoli diplomatici, militari e delle forze dell’ordine.

La sicurezza è massima lungo l’intero tragitto che il corteo di Zelensky percorrerà per raggiungere Villa Pamphilj, con la chiusura di importanti arterie cittadine come via Gerolamo Frescobaldi, via Pietro Raimondi, via Pergolesi e via Saverio Mercadante.

Anche nella zona del Vaticano, dove domani mattina, venerdì 11 ottobre, il presidente ucraino incontrerà Papa Francesco alle 9:30, sono previsti blocchi al traffico e divieti di sosta.

Ma non è solo la visita di Zelensky a mettere alla prova la viabilità capitolina. Questa sera, infatti, alle 20:45, lo stadio Olimpico ospiterà il match di Nations League tra Italia e Belgio, ulteriore fonte di disagi per il traffico già congestionato.

L’area del Foro Italico sarà interessata da divieti di sosta e possibili chiusure temporanee della circolazione durante le fasi di afflusso e deflusso dei tifosi.

