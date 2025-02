Arrivano i nuovi cassonetti nel quadrante Trieste – Africano

E’ partita lo scorso lunedì 10 febbraio la distribuzione delle nuove campane bilaterali nel quadrante Trieste – Africano del Municipio II.

Le operazioni di sostituzione dei vecchi cassonetti domestici sono cominciate dalla postazione di corso Trieste 148.

Il nuovo sistema investirà tutto corso Trieste da via Nomentana in poi, viale Etiopia, via Tripoli e l’interno del Quartiere Africano con l’esclusione di Via Asmara, per problemi di compatibilità tra gli alberi presenti e le macchine per il ritiro. Le nuove postazioni saranno 72 per un totale di 307 campane.

Le nuove campane sono molto più capienti e si collocano su binari d’acciaio che rendono le postazioni inamovibili. Cubano molto in altezza e riducono di molto lo spazio di suolo pubblico utilizzato.

Le operazioni di sostituzione termineranno intorno al 7 marzo.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.