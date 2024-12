Arrivano le telecamere a Parco Papacci

Il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, e l’assessore alle Politiche Ambientali, Marcello Ribera, hanno effettuato un sopralluogo con l’Ente Regionale Parco di Veio al Parco Papacci a Grottarossa, per l’installazione del nuovo sistema di sorveglianza nel Parco Papacci.

“Due le telecamere in via di attivazione, una con ripresa fissa anche su via Veientana, per evitare lo sversamento di rifiuti ingombranti, e l’altra con rotazione a 360 gradi sul parco.

Vogliamo davvero ringraziare l’Ente Regionale Parco di Veio che con il Commissario Straordinario, Giorgio Polesi, e il Direttore, Danilo Casciani, hanno accolto le richieste del Municipio XV per il monitoraggio anche su via Veientana e per aver ripristinato il servizio nell’unica parte del parco in cui è possibile installare servizi di video sorveglianza in quanto spazio aperto e privo di alberature.

Per un ulteriore controllo sull’area, subito dopo l’attivazione, il Parco di Veio si è reso disponibile a fornire le registrazioni anche alla Polizia Locale”. Hanno dichiarato in una nota Torquati e Ribera.

