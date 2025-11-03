Artena, minaccia di morte il meccanico con un fucile: denunciato 39enne

Attimi di paura ad Artena, dove una lite per una riparazione meccanica si è trasformata in un episodio di violenza e minacce.

Un uomo di 39 anni, originario dell’Albania, è stato denunciato dai carabinieri dopo aver puntato un fucile contro il titolare di un’officina.

Tutto è cominciato per una discussione legata ai lavori sull’auto del 39enne. Dalle parole ai toni accesi, l’uomo ha presto perso il controllo, tornando poco dopo armato di fucile ad aria compressa e minacciando di morte il meccanico.

Spaventato, il titolare ha chiesto aiuto e sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Artena, che hanno rintracciato e identificato l’aggressore.

Durante la perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno sequestrato il fucile utilizzato per l’intimidazione.

Al termine degli accertamenti, il 39enne è stato denunciato a piede libero per minacce gravi.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.