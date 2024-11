Arvalia Legge, al via l’edizione 2024

Torna “Arvalia Legge, Festival del libro e della lett(erat)ura”, un’iniziativa culturale unica nel Municipio Roma XI dedicata alla passione per i libri e alla scoperta del mondo letterario, pensata per promuovere la lettura e avvicinare i cittadini di tutte le età al piacere della letteratura.

Il festival si aprirà il giorno 29 novembre alle 18.30 presso la libreria “la Feltrinelli” in viale Marconi 176/194. Il programma proseguirà il 30 novembre e il 1° dicembre, dalle ore 9:30 alle 19:00, presso la Biblioteca “Guglielmo Marconi” , in via Gerolamo Cardano, 135.

Il festival offrirà un ampio calendario di attività, tra cui presentazioni di libri, incontri con autori, laboratori per bambini e ragazzi, proponendo un’esperienza immersiva per tutti gli appassionati del mondo della lettura.

Per l’edizione 2024 di Arvalia Legge, Festival del libro e della lett(erat)ura, il Municipio XI ha il piacere di ringraziare AG Book Publishing, Libreria Efesto, Feltrinelli Librerie, TanaLibriPerTutti, Libreria Foglioline e Noi con il cuore.

Il programma è in fase di definizione.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙