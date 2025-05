Ascensori stazione Ostia Antica, il punto sul cantiere

Oggi, nel corso di una commissione congiunta Lavori pubblici, Urbanistica, Politiche sociali e Pnrr del Municipio X, è stato esposto lo stato di avanzamento dei lavori di installazione degli ascensori sul ponte che unisce l’abitato di Ostia Antica alla stazione della ferrovia Metromare, passando sopra via Ostiense e via del Mare. I lavori saranno conclusi entro l’autunno dal Dipartimento lavori pubblici (Dilp) di Roma Capitale con un investimento complessivo di circa 450mila euro.

La commissione congiunta ha messo in luce la complessità delle lavorazioni che ha portato ad una dilatazione dei tempi di esecuzione, in particolare per ciò che riguarda lo spostamento dei sottoservizi e il nuovo parere del Parco archeologico di Ostia Antica riguardo alla colorazione dell’infrastruttura, nel quadro della più ampia riqualificazione della stazione Metromare a cura di Astral.

L’intervento del Dilp

Prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche attraverso la realizzazione di due ascensori a fianco del ponte che sovrapassa le due arterie stradali. I lavori sono partiti nell’estate del 2024 e già dalle prime fasi sono emerse delle complicazioni dovute alla presenza di numerosi sottoservizi di cui non si conosceva l’esatta ubicazione.

In particolare: tubazioni dell’acqua, fibra e illuminazione. A partire dall’autunno i gestori hanno avviato le procedure e i relativi lavori per lo spostamento di tubazioni e cavi da svolgere in sequenza per motivi di sicurezza, terminando nei primi mesi del 2025.

Parallelamente, è stato approvato il progetto di riqualificazione della stazione da parte di Astral, facendo emergere l’esigenza espressa dal Parco archeologico di Ostia Antica, di uniformare la colorazione delle differenti opere in ferro tra loro connesse. Questa richiesta ha comportato la necessità di un ulteriore parere del Parco, obbligatorio per legge. Il parere è arrivato a metà aprile 2025 e partire dal 29 aprile sono ripresi i lavori con i getti di calcestruzzo per la realizzazione delle fondazioni.

I prossimi step

Saranno realizzate tutte le fondazioni in calcestruzzo, operazione che richiede una durata di oltre un mese per la “maturazione” del materiale; l’alloggiamento degli elementi per agganciare la struttura degli ascensori; la realizzazione di tutti gli elementi. Non appena completata la struttura, gli ascensori (già ordinati) potranno essere montati.

“Per il prossimo autunno l’intervento di installazione degli ascensori sarà completato – commenta l’assessora ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini -. La procedura è stata complessa e ha richiesto un grande impegno da parte del Dilp per il coordinamento di tutte le attività.

Mi sono personalmente adoperata per il nuovo parere del Parco archeologico, per restituire alle persone, in particolare a chi ha mobilità ridotta, un collegamento fondamentale e il direttore Alessandro D’Alessio è stato da subito disponibile ad accelerare al massimo i tempi. Ringrazio non solo Astral, ma anche i consiglieri municipali Di Matteo, Belmonte, Arcamone e Possanzini per il loro impegno nel seguire la realizzazione di questa importante infrastruttura. Infine – conclude Segnalini –, grande merito va riconosciuto alle associazioni per la loro costante partecipazione”.

