Asfalto-killer a Bravetta, si apre una voragine: camion sprofonda in strada

Il manto stradale che cede di schianto, la carreggiata che si sventra e un mezzo pesante che finisce intrappolato nella fessura, paralizzando il traffico di un intero quadrante residenziale.

Un nuovo e spettacolare episodio di dissesto idrogeologico ha scosso la mattinata di venerdì 12 giugno il quartiere Bravetta, nel territorio del Municipio XII.

Erano circa le 7:30 quando una profonda voragine si è aperta all’improvviso sotto le ruote di un camion da lavoro in transito, inghiottendo parzialmente il veicolo e scatenando l’apprensione dei residenti della zona.

L’incidente si è consumato all’altezza dello svincolo che unisce via degli Amodei a via della Consolata, uno snodo viario minore ma strategicamente vitale per la mobilità interna del quartiere.

Stando ai primissimi rilievi effettuati sul posto, la tenuta della massicciata avrebbe ceduto proprio in coincidenza con il passaggio del pesante autocarro, che non ha avuto scampo.

Nel giro di pochi attimi, l’asfalto ha ceduto sotto il tonnellaggio del mezzo, facendo sprofondare il pneumatico posteriore destro all’interno della cavità sotterranea e bloccando istantaneamente ogni margine di manovra dell’autista.

L’Intervento della Municipale

Con il camion impossibilitato a muoversi e pericolosamente inclinato su un fianco al centro della carreggiata, sul posto è dovuta intervenire d’urgenza una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, appartenente al XII Gruppo Monteverde.

I caschi bianchi hanno immediatamente transennato e isolato il perimetro del collasso strutturale per ragioni di sicurezza, avviando i rilievi di rito.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza