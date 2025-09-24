ASL Roma 1, Boom di richieste per “Il Nido della Cicogna”

Un successo straordinario quello de’ “Il Nido della Cicogna”, dove l’open day organizzato per il 15 ottobre in poche ore ha raggiunto le 1200 richieste. Un’opportunità in più per le donne che vogliono avere un figlio, uno strumento in più per frenare la denatalità nel territorio.

Il progetto, presentato in Regione Lazio lo scorso anno in via sperimentale, aveva coinvolto 250 donne nella sua prima edizione.

Si tratta di una campagna di screening che permette attraverso un semplice prelievo del sangue a tutte le donne maggiorenni residenti nella Regione Lazio di conoscere la propria fertilità.

Una volta eseguito lo screening le donne con una ridotta riserva ovarica, possono sia accedere ai programmi di procreazione medicalmente assistita della Regione, oppure, se per loro non è il momento di concepire, di intraprendere un percorso di crioconservazione degli ovuli in maniera gratuita.

Per lanciare il nuovo appuntamento Salute Lazio – il frequentatissimo canale social della Regione dedicato ai servizi sanitari – insieme alla ASL Roma 1, a ha deciso di pubblicare un breve video di invito, ma questa volta all’appello hanno risposto centinaia di donne.

“In poche ore abbiamo ricevuto 1200 richieste per l’open day del 15 ottobre, e proprio per dare risposta a questo bisogno ci siamo organizzati per ampliare gli appuntamenti – Così il Direttore Generale della ASL Roma 1 Giuseppe Quintavalle – il mio ringraziamento va al Presidente che ha creduto da subito nel progetto e ai nostri specialisti, in primis la Dott.ssa Arianna Pacchiarotti e alla sa ottima squadra, che con grande flessibilità ma soprattutto con grande entusiasmo hanno rimodulato subito l’attività per favorire gli accessi.”

“Dato il boom delle richieste – ha commentato la dott.ssa Arianna Pacchiarotti, Dir. Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) della ASL Roma 1 – abbiamo deciso in accordo con la Direzione Generale di aprire 11 nuove date, in cui saranno prese in carico tutte le pazienti che hanno fatto richiesta il 23 settembre. Le altre pazienti saranno ricontattare e inserite nello screening a inizio Gennaio 2026 e verranno contattati via e-mail dal nostro staff. Questa grande adesione ci rende orgogliosi, si tratta di un progetto unico nel suo genere realizzato nella Regione Lazio ”.

Ricordiamo che le date di appuntamento per le pazienti che hanno mandato richiesta entro il 23 settembre saranno il 21 e 28 ottobre; 4-11-18 e 25 novembre; 2- 10- 16- 24 e 31 dicembre. Tutte le altre pazienti saranno ricontattare e inserite nello screening a inizio Gennaio 2026.

