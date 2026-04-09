ASL Roma 3, al Grassi Open Day per la giornata di prevenzione dell’alcol

In occasione della giornata dedicata alla prevenzione dei danni legati al consumo di alcol, la ASL Roma 3 apre le porte ai cittadini con un’iniziativa di informazione e sensibilizzazione.

Martedì 14 aprile, all’Ospedale Grassi di Ostia, si terrà l’Open Day “Vieni, chiedi, rispondiamo”, dalle 9 alle 14.

Informazione e prevenzione

Per l’intera mattinata sarà presente un’équipe multidisciplinare di professionisti pronta a fornire indicazioni sui rischi legati all’abuso di alcol, analizzandone gli effetti dal punto di vista fisico, psicologico e sociale. L’obiettivo è promuovere stili di vita più sani e rafforzare la prevenzione.

I dati: consumi più bassi, ma attenzione alta

Secondo i dati del sistema PASSI dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, nel territorio della ASL Roma 3 il 44,2% degli adulti tra i 18 e i 69 anni consuma alcol, una percentuale inferiore rispetto alla media nazionale (57,7%) e regionale (57,3%).

Anche i comportamenti a rischio risultano più contenuti:

il 7,5% ha un consumo definito a “maggior rischio” (contro il 17,8% nazionale)

il binge drinking riguarda il 3,2% degli adulti (9% in Italia)

il consumo fuori pasto si attesta al 4,2%

solo lo 0,4% dichiara un consumo abituale elevato

Numeri più bassi rispetto al resto del Paese, ma che non riducono la necessità di interventi mirati.

I soggetti più esposti

A livello nazionale, il consumo a rischio resta più diffuso tra i giovani — in particolare tra i 18 e i 24 anni — e tra gli uomini. Incide anche il contesto socio-economico: livelli di istruzione più alti e minori difficoltà economiche si associano a una maggiore frequenza di consumo.

Preoccupano anche i comportamenti in presenza di controindicazioni: quasi la metà delle persone con malattie epatiche continua a consumare alcol, così come una quota non trascurabile di donne in gravidanza o in allattamento.

I rischi per la salute

L’abuso di alcol è associato a diverse patologie: cirrosi epatica, malattie cardiovascolari, tumori e disturbi neuropsichiatrici come dipendenza, ansia e depressione. Anche quantità considerate moderate possono risultare pericolose per soggetti più fragili.

Come sottolinea il dottor Giuseppe Anastasi, direttore della UOC Salute e Dipendenze, la prevenzione resta lo strumento più efficace: informare correttamente significa ridurre i rischi e intervenire prima che si sviluppino patologie.

I servizi sul territorio

La UOC Salute e Dipendenze della ASL Roma 3 offre percorsi gratuiti di prevenzione, cura e riabilitazione per chi ha problemi legati all’alcol, alle droghe o al gioco d’azzardo.

Attivo anche uno sportello d’ascolto per i giovani, rivolto a ragazzi, famiglie e insegnanti. I servizi sono disponibili tra Ostia, Fiumicino e nei municipi XI e XII, con accesso su appuntamento.

Un’occasione, dunque, non solo per informarsi, ma anche per avvicinarsi a una rete di supporto spesso poco conosciuta ma fondamentale.

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