Assalto a due banche in un’ora: torna la banda del buco. Bottino che sfiora i 200mila euro

Il copione ormai è rodato, quasi teatrale. I ladri agiscono come operai nel fine settimana, quando nessuno li nota. Scavano, martellano, bucano. Poi attendono il lunedì mattina, quando le luci si accendono negli uffici e il primo impiegato inserisce il codice dell’allarme. A quel punto, scatta il blitz.

È successo di nuovo. Due volte. Nello stesso giorno. A Roma.

Il 21 luglio resterà nei fascicoli delle forze dell’ordine come la giornata nera delle banche capitoline. Due rapine in fotocopia, due istituti svaligiati quasi in contemporanea, con un bottino complessivo che sfiora i 200mila euro.

Due colpi, stesso metodo: il piano del week end

Nel mirino, ancora una volta, la Unicredit di via Cristoforo Colombo e la Bper di via di Casalotti 185. In entrambi i casi i rapinatori sono sbucati da sottoterra, attraverso un buco scavato nei giorni precedenti, approfittando del silenzio del fine settimana.

Hanno agito indisturbati da locali sottostanti dismessi o in ristrutturazione. Lunedì, all’ingresso del personale e con l’allarme disattivato, hanno fatto irruzione armati, col volto coperto, guanti in lattice e una sola missione: ripulire tutto e sparire nel nulla.

A Casalotti, il colpo ha fruttato 90mila euro, portati via in pochi minuti. L’allarme è scattato subito dopo e i Carabinieri della compagnia Cassia sono arrivati sul posto per avviare le indagini. Quasi in contemporanea, la scena si ripeteva in zona Cristoforo Colombo, dove i ladri portavano via altri 100mila euro dalla filiale Unicredit.

Una firma riconoscibile: il ritorno della “banda del buco”

Gli investigatori non hanno dubbi: dietro questi colpi c’è una regia esperta, forse lo stesso gruppo, o almeno una rete ben organizzata che usa la stessa tecnica: silenziosa, chirurgica, letale. Una “banda del buco” 2.0 che negli ultimi mesi ha già firmato diversi colpi a Roma e dintorni.

Lo schema si ripete:

Aprile, filiale BCC in zona Portuense

Marzo, banca svaligiata a Mezzocamino

Febbraio, Banco di Anagni a Fiumicino: bottino da 70mila euro

Con gli ultimi due blitz, siamo a cinque rapine con lo stesso modus operandi solo nel 2024. E il numero potrebbe essere più alto, tra tentativi falliti e colpi sfumati.

Sotto i riflettori: silenzi, buchi e un’ombra che scava

I carabinieri stanno incrociando le immagini delle telecamere di sorveglianza, i movimenti nei locali sottostanti e ogni possibile anomalia nei giorni precedenti i colpi. Il timore è che la banda possa contare su informatori interni o sopralluoghi ben pianificati, capaci di indicare dove colpire e quando.

